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कार्रवाई:कैंटर पर लगा पाकिस्तान का झंडा, चालक गिरफ्तार, साथी फरार

पलवल3 घंटे पहले
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एक कैंटर पर पाकिस्तान का झंडा लगा होने से लोगों ने चालक को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। कैंप थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कैंटर व पाकिस्तानी झंडे को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी यादराम के अनुसार बड़ौली गांव निवासी अशोक ने शिकायत में कहा कि वह टेंट का काम करते हैं। वह अपनी टाटा-407 में टेंट का सामान लेकर जा रहे थे।

इसी दौरान एक कैंटर पलवल-अलीगढ़ मार्ग पर किठवाड़ी रेलवे ओवरब्रिज के निकट क्रॉस हुआ तो उसमें से कुछ बदबू आई। इसके बाद उन्होंने कैंटर की तरफ देखा तो उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा था। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को आगे लगाकर उक्त कैंटर को रुकवा लिया। इसके बाद काफी लोग वहां एकत्र हो गए। कैंटर को चेक करने पर जानवरों की हड्डियां भरी थीं। लोगों ने चालक को पकड़ लिया, जबकि उसका फरार हो गया।

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