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सेमिनार:सचिव विकास ने सेमिनार में पटाखा रहित दीपावली मनाने का संदेश दिया गया

पलवल14 मिनट पहले
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पटाखा रहित दिवाली मनाने के उद्देश्य से गुरूवार को जिला रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से पुराने कोर्ट परिसर में सेमिनार आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ सोसायटी के सचिव विकास कुमार ने किया।

उन्होंने कहा दिवाली पटाखा रहित मनाएं। प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने कहा कि दीपावली को पटाखे न चलाते हुए विभिन्न तरीकों से मनाना है। जैसे परिवार के साथ रहकर उनका आशीर्वाद लेकर, जरूरतमंदों की मदद करते हुए, फल एवं मिठाइयां बांटकर, आसपास साफ-सफाई एवं पौधे लगाकर, घरों में विशेष खाद्य पदार्थ बनाकर, घरों में दीए जलाकर परिवार के साथ सेल्फी लें।

समाजसेवी विक्रम सिंह यात्री व नीतू सिंह ने सभी प्रतिभागियों को समाज सेवा की शपथ दिलाई।

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