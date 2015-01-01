पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध प्रदर्शन:राशन डिपो का औचक निरीक्षण, डिपो होल्डरों में मचा हड़कंप

पलवल3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राशन डिपो पर शुक्रवार को जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक की टीम ने छापेमारी कर स्टाक की जांच की। टीम का नेतृत्व डीएफएससी नरेंद्र सिंह कर रहे थे। टीम ने डिपो में रखे गेहूं, चीनी, नमक, बाजरा व सरसों के तेल के स्टाक की जांच की। शुक्रवार को टीम ने जवाहर नगर कैंप स्थित कई डिपो पर पहुंचकर जांच की।

इससे डिपो होल्डरों में हड़कंप मच गया। नरेंद्र सिंह के अनुसार जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। उन्होंने कहा आगे भी जांच जारी रहेगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे डिपो पर समय-समय पर जांच की जाती रहती है, ताकि डिपोधारक अनियमितताएं न बरतें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें