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किसान आंदोलन:धरने में लगातार बढ़ रही है किसानों की भीड़, प्रशासन की नींद उड़ी, चौकसी बढ़ी

पलवलएक घंटा पहले
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शीतलहर के साथ ठिठुरन भरी सर्दी में भी आंदोलित किसानों को हौंसला कम नहीं हो रहा। केजीपी-केएमपी चौक नेशनल हाईवे पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लगातार बढ़ती किसानों की संख्या से प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई है। धरने के आसपास किसानों पर नजर रखने के लिए प्रशासन के अधिकारियों व पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है।

किसान डॉ. जोगा सिंह ने कहा कि चाहे जितनी शीतलहर और ठंड पड़े वे तब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक कृषि कानून वापस सरकार नहीं ले लेती। वे ट्रैक्टर-ट्राली में समय बिता रहे हैं। किसान सुखबीर सिंह ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर सरकार के सामने झुकने वाले नहीं। उधर गुरुवार को हरियाणा के पूर्व आईजी रणबीर सिंह शर्मा नेशनल हाईवे-19 पर धरना दे रहे किसानों को समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि वे हर प्रकार से उनके साथ हैं।

कानपुर निवासी पैरों से दिव्यांग 62 वर्षीय बुजुर्ग किसान राधेश्याम कृषि कानूनों के विरोध में अकेले विक्की से दिल्ली के लिए चल पड़े। 430 किलोमीटर दूर पलवल में चल रहे किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे तो उनकी विक्की पर लगे झंडे को देख पुलिस ने उन्हें रोक दिया। राधेश्याम ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए नरसंहार में उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। अब वे अकेले ही खेती बाड़ी का कार्य देखते हैं। वे किसान हैं।

हाइवे बंद, जाम से वाहन चालक परेशान
नेशनल हाइवे पर किसानों के धरने के चलते पुलिस द्वारा साथ के कच्चे रास्तों से वाहनों को निकाला जा रहा है। जाम में फंसे कई वाहन चालकों ने कहा कि वह जाम से परेशान हैं, लेकिन इसके बाद भी वे किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। उनका कहना था कि सरकार किसानों की मांगे माने।

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