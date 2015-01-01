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कार्रवाई:लूट का आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे, उसका साथी फरार, बाइक बरामद

पलवल2 घंटे पहले
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लूटपाट के एक आरोपी को चांदहट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी फरार है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी बाइक बरामद कर ली है। चांदहट थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि एक आरोपी किठवाड़ी गांव में हनुमान मंदिर के पास खड़ा वाहन का इंतजार कर रहा। वह कहीं बाहर जाने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर उसे काबू कर लिया।

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