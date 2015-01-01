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सुविधा:रेलवे स्टेशन पर लगेंगी तीन लिफ्ट, दिव्यांग व बुजुर्ग यात्रियों को मिलेगी राहत, नहीं चढ़नी पड़ेंगी सीढ़ियां

पलवल3 घंटे पहले
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  • रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाने का कार्य तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा

पलवल रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग, दिव्यांग व बीमार लोगों को अब सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। रेलवे ने इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा देने के लिए काम शुरू कर दिया है। स्टेशन पर लिफ्ट लगने के बाद दिव्यांग, बुजुर्ग, बीमार व सीढ़ी चढऩे में अक्षम लोगों से ट्रेन नहीं छूटेगी, क्योंकि वे लिफ्ट द्वारा आसानी से ट्रेन पकड़ सकेंगे।

लिफ्ट लगाने का कार्य तीन माह में पूरा कर यात्रियों के लिए शुरू कर दी जाएगी। दैनिक यात्री संघ की ओर से स्टेशन पर लिफ्ट लगाने की मांग पिछले लंबे समय की जा रही थी। लिफ्ट न होने से बुजुर्गों व दिव्यांगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसके चलते कई बार उनकी ट्रेन भी छूट जाती थी तथा भीड़ ज्यादा होने पर कई बार ये सीढ़ियों से गिरकर चोटिल भी हो जाते थे।

संघ की मांग पर पिछले दिनों रेलवे डीआरएम ने पलवल स्टेशन का निरीक्षण कर लिफ्ट लगाए जाने के निर्देश दिए थे। स्टेशन अधीक्षक ने इस बारे में पिछले दिनों एस्टीमेट बनवाकर भेजा था। जो पास होकर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। लिफ्ट लगाने का काम मंजीत सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। कंपनी के अनुसार स्टेशन के ऊपरगामी पुल पर तीन लिफ्ट लगाई जाएंगी।

^यात्री संघ लंबे समय से स्टेशन पर एक्सीलेटर व लिफ्ट की मांग कर रहा था। रेलवे ने लिफ्ट लगाने की मांग को मान लिया है तथा काम भी शुरू हो गया है। लिफ्ट लगने से बुजुर्ग व दिव्यांग यात्रियों को राहत मिलेगी।
-प्रकाश मंगला, पदाधिकारी, दैनिक यात्री संघ

^स्टेशन पर तीन लिफ्ट लगाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल बुकिंग केंद्र के सामने फॉउंडेशन बनाया जा रहा है। 20 दिसंबर 2020 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है।
- अनिल कुमार गुप्ता, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, निर्माण कंपनी

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