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धमकी:दहेज नहीं मिलने पर दो बहनों को तलाक की धमकी, 8 पर केस दर्ज

पलवल3 घंटे पहले
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दहेज में तीन लाख रुपए व ट्रैक्टर न देने पर दो बहनों को तलाक देने की धमकी ससुराल वाले दे रहे हैं। पुलिस ने पिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 8 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। गदपुरी थाने के जांच अधिकारी मामचंद के अनुसार पिता ने शिकायत में कहा कि उन्होंने अपनी दो बेटियों की शादी गुड़गांव जिले के एक गांव निवासी दो सगे भाइयों के साथ की थी।

लेकिन शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज में तीन लाख रुपए व ट्रैक्टर की मांग कर उन्हें प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटियों के पति उन्हें तलाक की धमकी दे रहे हैं। यहीं नहीं बेटियों के साथ उनके जेठ व देवर अभद्र व्यवहार कर छेड़छाड़ करते हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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