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कार्रवाई:वारदात को अंजाम देने से पहले ही दो युवकों किया हथियार सहित गिरफ्तार

पलवलएक घंटा पहले
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वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े दो युवकों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान बंचारी गांव निवासी सूरज व जसबीर के रूप में हुई है। एवीटी टीम के इंचार्ज सुरेश भड़ाना के अनुसार उनकी टीम गश्त पर थी। इसी समय सूचना मिली कि दो युवक नेशनल हाईवे स्थित आगरा चौक पर अवैध हथियार सहित किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। टीम ने तुरंत कार्रवाई कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

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