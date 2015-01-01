पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:बड़कली चौक पर लगा 2 किमी लंबा जाम, 1 घंटे फंसी रही एंबुलेंस

फिरोजपुर झिरकाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

बड़कली चौक पर गुरुवार दोपहर अचानक से जाम लग गया, जिसमें एक एंबुलेंस भी फंसी रही। पुलिस कर्मियों की कड़ी मशक्कत कर लोगों ने एंबुलेंस को निकाला। इससे एक घंटा लग गया। दोपहर में फिरोजपुर झिरका, नगीना, पिनगवां और नूंह हाईवे पर वाहनों की दो से तीन किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। नगीना पुलिस थाना के प्रभारी व जिला ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी बड़कली चौक पहुंचे।

दुकानदार मुबारिक अटेरना व हाजी सुलेमान मढ़ी ने वाहन चालकों को समझा-बुझाकर गाड़ियों की कतारें लगवाई और एक-एक करके आगे बढ़ाया। तब जाकर तीन घंटे बाद जाम खुल पाया। नगीना पुलिस थाना के प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि आए दिन जाम लगने की घटनाएं होने से दुकानदार और लोग परेशान है। दुकानदारों को आदेश दिए गए हैं कि वह गाड़ियों का अपने सामने न लगने दें। जल्दी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा। दरअसल, क्षेत्र का बड़कली चौक जिला का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका है। यहां चारों दिशाओं से वाहन आते हैं। नूंह से नगीना वाया अलवर हाईवे फोरलेन नहीं है, वहीं तिजारा से नगीना वाया पुन्हाना स्टेट हाइवे भी फोरलेन नहीं है। जिसके कारण सबसे अधिक जाम लगने की घटनाएं बड़कली चौक पर सामने आती हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें