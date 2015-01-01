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कोरोना के मरीज:झिरका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 4 छात्रा मिली कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप

फिरोजपुर झिरका3 घंटे पहले
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शहर के गढ़ अंदर में स्थित राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय में चार छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे विद्यालय में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग के जांच करने पर चारों छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली हैं। इसपर स्कूल की इंचार्ज ने तुरंत पूरे स्कूल को सैनिटाइज करवाया, उसके तत्पश्चात ही 9वीं,11वीं,12वीं की कक्षाएं फिलहाल के लिए बंद करा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चारों छात्रों को होम आइसोलेट करा दिया गया है और तत्काल ही उनका भी उपचार शुरू हो गया है।

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