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कोरोना संक्रमण:जिले में 5 दिन में 15 पेशेंट की मौत, 848 ठीक होकर लौटे; सभी स्कूल 30 नवंबर तक बंद

गुड़गांव5 घंटे पहले
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गुड़गांव. सोहना रोड पर ऑटो में बिना मास्क पहने सफर करते सवारी।
  • शेयरिंग ऑटो में हाल देखा तो ऐसा लग रहा था कि लोगों में कोरोना से कोई भय नहीं

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ती पेशेंट की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। गुड़गांव में प्रदेश में सबसे अधिक पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। शुक्रवार को रिकॉर्ड 6503 लोगों की सेम्पलिंग व टेस्टिंग की गई, जिनमें से 793 पॉजिटिव केस मिले। वहीं लगातार पांचवें दिन भी तीन पेशेंट ने दम तोड़ दिया।

ऐसे में नवंबर महीने के 20 दिन में ही 44 लोगों की मौत हो चुकी और अब तक कुल 256 पेशेंट संक्रमण से दम तोड़ चुके हैं। नवंबर महीने के 20 दिन में ही 25 फीसदी से अधिक केस सामने आ चुके हैं। लेकिन लोगों में कोरोना से डर नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को शेयरिंग ऑटो में हाल देखा तो ऐसा लग रहा था कि लोगों में कोरोना से कोई भय नहीं है।

यही नहीं कुछ स्टूडेंट भी शेयरिंग ऑटो में बैठी थी, जिनमें से किसी भी स्टूडेंट ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। यही वजह है कि पिछले एक महीने में (20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक) 16845 केस मिल चुके हैं। इसके अलावा 63 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। प्रदेश के कई स्कूलों में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी और निजी स्कूलों में 30 नवंबर तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

शुक्रवार दोपहर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी और स्कूल मुखिया को आदेश जारी किया।

इसमें कहा गया कि कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों के लिए 30 नवंबर तक स्कूल बंद रखे जाएंगे।

दरअसल, बीते कुछ दिनों में रेवाड़ी, झज्जर और हिसार के स्कूलों में बच्चों तक फैले कोरोना संक्रमण के बाद हरियाणा सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया है। ऐसे में अब आदेशों के बावजूद स्कूल को खोला जाता है या किसी अन्य नियम का उल्लंघन किया जाता है तो स्कूल मुखिया और प्रबंधक जिम्मेदार होंगे।

जिला उप शिक्षा अधिकारी कल्पना रंगा ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार दोपहर यह आदेश जारी कर दिए। जिसके बाद से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। हालांकि अभी तक आदेश 30 नवंबर तक के लिए ही जारी किए गए हैं।

स्कूलों को बंद करने का निजी स्कूल संगठन ने किया स्वागत
हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के स्कूलों में बढ़ते मामले को मध्य नजर रखते हुए 30 नवंबर तक बंद रखने की घोषणा की है, हम उसका पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। तथा साथ ही साथ विश्वास दिलाते हैं कि हमारा संगठन पूर्ण रूप से सरकारी आदेशों का पालन करेगा। साथ ही हम यह मांग भी करते हैं कि जो कि आगामी समय में ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी।

उसके लिए सरकार हम प्राइवेट स्कूलों को भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं जिससे हमारे विद्यार्थी भी फायदा उठा सकें । किसी भी एन्ड्रॉयड ऐप का निर्माण कराया जाए, जिससे स्टूडेंट घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई और भी बेहतर तरीके से कर सकें। अब चूंकि हमारे स्कूलों की बसे सड़क पर नहीं चल रही है तो बसों के टैक्स को इस वर्ष के लिए माफ कर दिया जाए।

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