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सुविधा:सोहना रोड हाइवे पर जल्द शुरू होगा 24 लेन का टोल प्लाजा, पलवल, मेवात व राजस्थान के लिए सफर महंगा होना तय

गुड़गांव42 मिनट पहले
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  • सोहना रोड एलिवेटिड फ्लाई ओवर समेत सिक्स लेन करने की डेडलाइन जनवरी 2021 तय की थी

गुड़गांव-सोहना रोड हाइवे से मेवात व राजस्थान जाना आने वाले दिनों में महंगा होने वाला है। सोहना रोड पर भोंड़सी व घामडोज के बीच टोल प्लाजा बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जो कुल 24 लेन का होगा। दोनों तरफ 12-12 लेन बनाई जाएंगी। सिक्स लेन के इस हाइवे पर ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए शुरूआत में ही 24 लेन का टोल बनाने की प्लानिंग की गई थी।

टोल प्लाजा हाइवे के सिक्स लेन किए जाने और एलिवेटेड फ्लाई का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा। इस टोल की शुरूआत होने के साथ ही सोहना रोड से मेवात, राजस्थान, पलवल जाना महंगा हो जाएगा। गुड़गांव-सोहना रोड हाइवे का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। दो पार्ट में दो अलग-अलग कंपनियां इस रोड का निर्माण कर रही हैं।

करीब 1900 करोड़ रुपए की लागत से गुड़गांव के राजीव चौक से रायपुर सोहना तक करीब 22 किलोमीटर तक सिक्स लेन करने के साथ-साथ इस हाइवे पर टीकरी से बीएसएफ कैंप भोंड़सी तक एलिवेटेड फ्लाई ओवर बनाया जाना है। इसके अलावा कई अंडरपास व छोटे फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके अलावा करीब पांच स्थानों पर फुट ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं।
सोहना रोड एलिवेटिड फ्लाई ओवर समेत सिक्स लेन करने की डेडलाइन जनवरी 2021 तय की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण दो महीने काम बंद रहा और अभी भी एनएचएआई के अधिकारियों ने सेफ्टी के कारणों से आधे प्रोजेक्ट के एलिवेटिड हाइवे का काम पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है।

सोहना रोड से पांच लाख लोगों को मिलेगा फायदा
सोहना रोड से राजस्थान व मेवात, पलवल सहित सोहना व न्यू सेक्टर के करीब पांच लाख लोगों को फायदा होगा। इस रोड पर लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए छह लेन करने के साथ-साथ अंडरपास, एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाए रहे हैं। यह दिल्ली-जयपुर हाईवे के बाद जिला का दूसरा सबसे व्यस्त रोड है। यह रोड सोहना, पलवल, मेवात व राजस्थान को भी जोड़ती है। इस रोड से रोजाना एक लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं।

^गुड़गांव-सोहना रोड पर टोल प्लाजा बनाने का काम चल रहा है। इस टोल पर 24 लेन बनाई जाएंगी। जैसे ही रोड का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, यह टोल शुरू किया जाएगा।
-शशिभूषण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई, गुड़गांव

सुभाष चौक से मारुति कुंज तक रहती है ट्रैफिक जाम की स्थिति
गुड़गांव-सोहना रोड पर सुभाष चौक से मारुति कुंज तक अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। खासकर पीक अवर्स में इस बीच वाहनों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक व शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे बुरा हाल वाटिका चौक पर रहता है जहां एसपीआर व सोहना रोड की क्रॉसिंग है। जहां एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने के बाद ही लोगों को राहत मिल सकेगी।

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