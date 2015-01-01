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मर्डर केस:सिर में गोली लगने के 39 घंटे बाद युवती ने दम तोड़ा, दोस्त से पूछताछ कर स्कैच बनवा रही पुलिस

गुडगांवएक घंटा पहले
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फाइल फोटो।

गोली लगने से घायल हुई 26 वर्षीय महिला इंजीनियर पूजा शर्मा ने 39 घंटे वेंटीलेटर पर रहने के बाद गुरुवार दोपहर बाद करीब तीन बजे दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

मामले में अब पुलिस मृतक के दोस्त सागर की मदद से स्केच बनवाने में जुटी है। पुलिस ने आसपास क्षेत्र में लगे करीब 10 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात की फुटेज होने के कारण इनमें केवल वाहनों की हेडलाइट जलती नजर आ रही है। इससे भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

डीसीपी साउथ धीरज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान पूजा शर्मा व सागर मनचंदा के कार्यस्थल पर भी पुलिस ने दौरा किया। इस दौरान दोनों के बारे में जानकारी हासिल की गई। यहां पूछताछ के बाद ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसमें उनकी किसी से रंजिश हो। इसके अलावा परिवार वालों से बातचीत में भी ऐसा कोई क्लू हाथ नहीं लगा है। ऐसे में रंजिश में वारदात को अंजाम देने का कोण सामने नहीं आया है।

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