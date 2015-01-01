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धोखाधडी:प्लॉट दिलाने के नाम पर कई बैंक खातों में दंपत्ति से जमा कराए 40 लाख रुपए

गुड़गांव3 घंटे पहले
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पालम विहार थाना क्षेत्र में प्लॉट बेचने के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर ने दंपत्ति से 40 लाख रुपए कई बैंक खातों में जमा करा लिए। प्लॉट की रजिस्ट्री के समय आरोपियों ने प्लॉट मालिक के लापता होने का नाटक किया। इसकी शिकायत दंपत्ति ने पालम विहार थाना पुलिस को देकर केस दर्ज कराया है। गांव सालापुर दिल्ली निवासी सीमा ने बताया कि उसने धर्म कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के लिए गुरुग्राम निवासी अशोक कुमार व मनोज कुमार से जुलाई माह में संपर्क किया था।

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