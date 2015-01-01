पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जुर्माना:नौ महीने में मास्क नहीं लगाने पर 89, 582 लोगों से वसूले 4.47 करोड़ रुपए वसूले

गुड़गांव3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना संक्रमण के दौरान मास्क नहीं लगाने वाले लोग राजस्व जमा करने में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। जहां पिछले एक महीने में गुड़गांव पुलिस ने मास्क नहीं लगाने पर 22817 लोगों से चालान कर एक करोड़ 14 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। वहीं पिछले नौ महीने की बात की जाए तो मास्क नहीं लगाने पर 89582 लोगों के चालान किए गए हैं, जिनसे 4.47 करोड़ रुपए वसूल कर राजस्व जोड़ा गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें