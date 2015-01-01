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कोरोना का कहर:काेराेना के 24 घंटे में 555 नए पेशेंट मिले, दाे दिन में छह की माैत

गुड़गांवएक घंटा पहले
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गुरुवार को जिला में कोरोना संक्रमण के 555 नए केस मिले, जबकि तीन पेशेंट ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ऐसे में दो दिन में जिला में छह पेशेंट दम तोड़ चुके हैं। वहीं गुड़गांव में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इस तरह बढ़ रही है कि पिछले पांच दिन में ही 2553 केस सामने आ चुके हैं और 10 लोग दम तोड़ चुके हैं। गुड़गांव में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है।

अक्टूबर महीने में जहां 9299 कुल केस मिले थे, वहीं नवंबर के पांच दिन में ही 2553 केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अब तक कुल 222 लोग संक्रमण से जिला में दम तोड़ चुके हैं। तेजी से बढ़े केस व रिकवरी रेट कम होने के कारण गुड़गांव में पहली बार एक्टिव केस बढ़कर 4255 हो गए।

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