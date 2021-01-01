पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रतियोगिता:रोहतक में 6 खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी में जीते पदक, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य

फिरोजपुर झिरका2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फिरोजपुर झिरका. रोहतक मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में जीत करने वाले खिलाड़ी कोच साथ। - Dainik Bhaskar
फिरोजपुर झिरका. रोहतक मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में जीत करने वाले खिलाड़ी कोच साथ।
  • नगीना मुक्केबाजी प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है

रविवार को रोहतक में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता आमंत्रण में नगीना मुक्केबाजी प्रशिक्षण केंद्र के युवा खिलाड़ियों ने अपने-अपने भार एवं आयु वर्ग में तीन स्वर्ण पदक, दो रजत और एक कांस्य पदक जीतकर जिला नूंह का नाम रोशन किया है।

जिला मुक्केबाजी कोच मनोज कुमार ने बताया कि मोहम्मद मुस्तफा अटेरना, हसीन दिहाना, तमन्ना मांडीखेड़ा ने स्वर्ण पदक, आफताब सांठावाड़ी व तरुण सैनी ने रजत पदक तथा तस्लीम मांडीखेड़ा कांस्य पदक जीते हैं। जो खिलाड़ी मामूली फैसले से पीछे रह गए, उन पर भरोसा है वह अगली बार पदक जरूर कर लाएंगे।

नगीना मुक्केबाजी प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है, उन पर हमें गर्व है। उन्होंने बताया कि अब भविष्य में उम्मीद जगने लगी है कि मेवात के खिलाड़ी भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser