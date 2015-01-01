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कार्रवाई:कोरोना महामारी के दौरान मास्क नहीं लगाने पर गुड़गांव में 73267 लोगों पर लगाया 3.66 करोड़ का जुर्माना

गुड़गांवएक घंटा पहले
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गुड़गांव में लगातार बढ़ते कोरोना पेशेंट पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने लोगों से सख्ती निपटना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन से लेकर अब तक गुड़गांव में 73267 लोगों के चालान कर उनसे 500 रुपए प्रति चालान वसूल किए हैं। जिससे पुलिस अब तक 3.66 करोड़ रुपए वसूल कर चुकी है।

इसके अलावा पुलिस ने अब लोगों को मास्क के लिए जागरुक करना भी शुरू कर दिया है। खासकर गरीब व मजदूर तबके के लोगों को पुलिस की ओर से नए मास्क वितरित किए गए। वहीं महामारी से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन का नारा देकर बचाव के लिए प्रेरित किया। भीड़भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित करके नाके लगाकर, गस्त व पेट्रोललिंग करके आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखते हुए लॉउड स्पीकर के माध्यम से जानकारियां देकर मास्क वितरित किए और उनका प्रयोग करने तथा सामाजिक दूरी की पालना करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया।

संक्रमण पिछले कई दिनों से त्यौहारों के कारण बाजारों व सामाजिक स्थानों में अधिक भीड़ होने व लोगों द्वारा मास्क न पहनने तथा सामाजिक दूरी न रखने के कारण बढ़ गया है। इन सभी की रोकथाम के लिए व सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों, नियमों व आदेशों की पालना कराने के लिए गुड़गांव पुलिस द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए बाजारों में दुकानदारों को सामाजिक दूरी की पालना करने व ग्राहकों से कराने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

दुकानदारों व जनता द्वारा ऐसा न करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार उनके चालान करके कार्यवाही की जाए।

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