पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जालसाजी:बिल्डर ने लेफ्टिनेंट दंपत्ति से फ्लैट देने के नाम पर की 94 लाख की धोखाधड़ी, केस दर्ज

गुड़गांव3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

फ्लैट बेचने के नाम पर बिल्डर ने लेफ्टिनेंट कमांडेंट दंपत्ति से 94 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया है। सेक्टर-50 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जलवायु टावर निवासी लेफ्टिनेंट दीप्ती चौहान ने बताया कि उन्होंने निवेश के लिए नाइनेक्स बिल्डर के सेक्टर-76 ‌में बनाई जा रही परियोजना स्टाइल नाइनेक्स सिटी में फ्लैट खरीदा था।

बिल्डर को अलग-अलग समय पर 94 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान बिल्डर ने उन्हें मासिक आय के रूप में 36 पोस्ट डेटेड चेक दिए। कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन बाद में उन्हें दिए गए चेक बाउंस होने शुरू हो गए। इसके बाद उन्होंने बिल्डर से संपर्क किया, लेकिन बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें