पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद, 50 हजार जुर्माना

गुड़गांवएक मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

गुड़गांव मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मूल रूप से पश्चिम बंगाल की एक महिला ने 19 मार्च को सेक्टर 53 स्थित पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि वह बजीराबाद में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पति का निधन हो चुका है और वह घरों में खाना बनाने का काम करती है। जब वह अपने काम पर गई हुई थी तो गत दिवस की सायं उसके ही पड़ौस में पश्चिम बंगाल मूल का रहने वाला सुब्रतो मंडल ने उसकी पुत्री को कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया। दरवाजा खोलकर लड़की को बाहर निकाला गया, जिस पर सुब्रतो लड़की को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया है। सुब्रतो रिश्ते में लड़की का मौसा भी लगता है। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि सुब्रतो लड़की के साथ काफी समय से दुष्कर्म करता आ रहा है। तभी पुलिस ने मामला दर्ज कर सुब्रतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित होना पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser