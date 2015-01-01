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प्रवेश प्रक्रिया:औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू हुई चौथी काउंसलिंग के तहत एडमिशन प्रक्रिया

गुड़गांव22 मिनट पहले
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14 नवंबर तक शुल्क जमा करने की तारीख । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन दाखिले की चौथी काउंसलिंग शुरू हो गई है। जिसके लिए प्रार्थी 14 नवंबर तक अपनी फीस ऑनलाइन जमा करा सकते हैं।

इसके बाद ही पांचवी मेरिट सूची जारी की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की प्राचार्या गीता आर सिंह ने बताया कि आईटीआई संस्थानों में चलाए जा रहे इंजीनियरिंग तथा गैर इंजीनियरिंग व्यवसायों में सत्र 2020-21 के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल दोबारा से खोल दिया गया है।

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