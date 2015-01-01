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प्रवेश प्रक्रिया:कॉलेजों में 20 नवंबर तक होंगे एडमिशन, रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन

गुड़गांव24 मिनट पहले
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कॉलेजों में चल रही एडमिशन प्रक्रिया के तहत 20 नवंबर तक एडमिशन होंगे। इससे पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 14 नवंबर तक फिजिकल काउंसलिंग के तहत दाखिले देने का निर्णय लिया था।

हालांकि नए आवेदनों के पंजीकरण के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी तक छात्रों के पास नए पंजीकरण कराने का आज ही आखिरी मौका है।

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