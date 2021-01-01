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रौनक लौटगी:कोरोना संक्रमण भय के साये में 10 महीने बाद जिले के मिडिल स्कूलों में आज से लौटेगी रौनक

गुड़गांव2 घंटे पहले
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  • जनवरी में कोरोना के 11 पेशेंट की हुई मौत, खतरे को देखते हुए गाइडलाइन का पालन जरूरी

प्रदेश के मिडिल स्कूलों में 10 महीने बाद सोमवार से रौनक लौटने वाली है। जहां सरकारी स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा तक करीब 35 हजार स्टूडेंट्स हैं। जबकि प्राइवेट स्कूलों में एक लाख से अधिक स्टूडेंट्स हैं। कोरोना महामारी के चलते 20 मार्च से बंद पड़े हुए थे। हालांकि स्टूडेंट्स व स्कूल प्रबंधन को भी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

वहीं स्टूडेंट्स को अभिभावकों की लिखित परमिशन के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। हालांकि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, ऐसे में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। रविवार को भी जिला में कोरोना के 18 नए पेशेंट मिले, जिसके साथ जिला में जनवरी महीने में 1410 केस मिले हैं। हालांकि लगातार कम हो रहे एक्टिव केस घटकर रविवार को 389 शेष रह गए। वहीं रविवार को एक और पेशेंट ने कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया, जिससे जनवरी महीने में मौत के मामले बढ़कर 354 हो गए।

जनवरी माह से कई निजी स्कूलों में 15 से 20% बच्चों ने आना शुरू किया है

सरकारी स्कूलों में जहां नवंबर से ही सीनियर छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं लग रही हैं। वहीं अब निजी स्कूलों में भी धीरे-धीरे छात्रों का आना शुरू हो गया है। शुरुआत में कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में लगने वाली नियमित कक्षाओं में नहीं भेज रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे कोविड की स्थिति सामान्य होती जा रही है अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। यही वजह है कि जनवरी माह से कई निजी स्कूलों में 15 से 20% बच्चों ने आना शुरू कर दिया है। वहीं सरकारी स्कूलों का रेशो देखा जाए तो यहां पर अधिक संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं।

वहीं सोमवार से खुलने वाले मिडिल स्कूलों में छात्रों के आने की समुचित तैयारियां की गई हैं। तो वहीं कई निजी स्कूल ऐसे हैं जो कि अभी मिडिल कक्षा के छात्रों को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल धृति मल्होत्रा ने बताया कि नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों में आना शुरू कर दिया है। लेकिन 9वी और 11वीं में बहुत कम ही छात्र पहुंच रहे हैं।

बोर्ड कक्षा के छात्र ही स्कूल नियमित रूप से आ रहे हैं। मिडिल कक्षाओं के लिए भी जल्द ही स्कूल खोले जाएंगे। अजंता पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल वैभव कपूर ने बताया कि 28 जनवरी से ही सीनियर कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है। वहीं निदेशालय के आदेश के बाद अब मिडिल कक्षा के छात्रों को भी स्कूल बुलाया जाएगा।

आठ महीने बाद जनवरी में सबसे कम 1410 केस मिले

गुड़गांव में करीब आठ महीने बाद जनवरी महीने में सबसे कम केस मिले हैं। मार्च से मई तक तीन महीने में 774 केस मिले थे। लेकिन जून महीने में 4573 केस मिले थे। लेकिन इसके बाद अगस्त महीने में 2850 केस मिले थे। लेकिन आठ महीने बाद गुड़गांव में 1410 नए पेशेंट मिले। जबकि लगातार रिकवर होने से अब जिला में केवल 389 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं दूसरी ओर अगस्त महीने के बाद जनवरी महीने में सबसे कम सैंपलिंग की गई है। जहां अगस्त महीने में 63132 लोगों की सैंपलिंग व टेस्टिंग की गई थी, वहीं जनवरी महीने में 80 हजार लोगों की सैंपलिंग की गई है।

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