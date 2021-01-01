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  • After About 62% Success In The First Phase, The Target Of Vaccination Of 18 Thousand Personnel In The Second Phase From Today

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कोरोना वैक्सीनेशन:पहले चरण में करीब 62% सफलता के बाद आज से दूसरे चरण में 18 हजार कर्मियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य

गुड़गांवएक मिनट पहले
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गुड़गांव. कर्मी को वैक्सीन लगती स्वास्थ्यकर्मी। - Dainik Bhaskar
गुड़गांव. कर्मी को वैक्सीन लगती स्वास्थ्यकर्मी।
  • पहले चरण में 37 हजार हेल्थ वर्कर्स से से 23023 को लगाई गई वैक्सीन, दूसरे चरण में सभी को लगाई जाएगी कोविशील्ड

कोरोना महामारी से बचाव के लिए गुड़गांव जिला में टीकाकरण का दूसरा चरण आज गुरुवार से शुरू किया जा रहा है। इस चरण में फ्रंट लाईन वर्कर्स, जिनमें पुलिस, नगर निगम व राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं पहले चरण में गुड़गांव में करीब 62 फीसदी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, जबकि 38 फीसदी ने इससे दूरी बनाए रखी।

खास बात ये है कि जिन्हें वैक्सीन लगाई गई, उनमें से एक महिला सुपरवाइजर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि एक महिला हेल्थ वर्कर्स को मामूली परेशानी हुई थी। जिला के सिविल सर्जन डा. वीरेंद्र यादव ने बताया कि गुड़गांव में दूसरे चरण के तहत लगभग 18 हजार फ्रंट लाईन वर्करों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके लिए 11 स्थानों पर वैक्सीनेशन सैंटर बनाए गए हैं, जिनमें सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। पुलिस विभाग से संबंधित फ्रंट लाईन वर्करों के लिए 5 स्थान-पुलिस आयुक्त कार्यालय, पुलिस लाईन गुड़गांव, डीसीपी ईस्ट कार्यालय, पुलिस स्टेशन सोहना तथा पुलिस स्टेशन मानेसर निर्धारित किए गए हैं।

इसी प्रकार नगर निगम गुड़गांव के फ्रंट लाईन वर्करों को वैक्सीन देने के लिए 5 स्थान निर्धारित किए गए हैं, जिनमें सैक्टर-34 स्थित नगर निगम कार्यालय, सैक्टर-27 का कम्युनिटी सैंटर, इस्लामपुर का कम्युनिटी सैंटर, गांव सुखराली का कम्युनिटी सैंटर और सैक्टर-10ए का कम्युनिटी सैंटर शामिल हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को गुड़गांव के लघु सचिवालय स्थित डीसी ऑफिस में वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दूसरे चरण में सभी फ्रंट लाईन वर्करों को कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी।

दूसरे चरण के पहले दिन 11 सौ फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी वैक्सीन
वैक्सीनेशन कार्य के नोडल अधिकारी एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा. एमपी सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में फ्रंट लाईन वर्कर्स को वैक्सीन देने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस, नगर निगम व राजस्व विभाग के जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन दी जानी है, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है।

संबंधित विभाग ने ही अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के स्थानों के बारे में सूचित भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि वीरवार को पहले दिन 11 स्थानों पर प्रत्येक पर 100 व्यक्तियों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में दूसरे चरण के पहले दिन लगभग 1100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी।

सीएमओ अपने वैक्सीनेशन को आधार बताकर वैक्सीन को बताया सुरक्षित
सिविल सर्जन डा. वीरेंद्र यादव ने दूसरे चरण में वैक्सीनेशन के लिए पंजीकृत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सैंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके बारे में किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए।

डा. यादव ने बताया कि वैक्सीनेशन कार्य शुरू होने के साथ ही वे स्वयं पहले वैक्सीन लगवाने वालों में थे और उनके अलावा विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डा. नरेश त्रेहन सहित सभी चिकित्सकों तथा हैल्थ केयर वर्करों ने वैक्सीन लगवाई है। जिला में अब तक 23023 कर्मचारियों को यह वैक्सीन दी जा चुकी है और कहीं से भी वैक्सीन को लेकर कोई शिकायत नही मिली है।

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