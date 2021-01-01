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निधि समर्पण अभियान:राम मंदिर निर्माण के लिए सिलोखरा में चलाया जागरूकता अभियान

गुड़गांव2 घंटे पहले
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मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण जागरुकता अभियान के तहत सिलोखरा गांव में शोभा यात्रा निकाली गई।इस अवसर पर भाजपा नेता नवीन गोयल ने कहा कि लगभग 500 वर्षों की तपस्या, हमारे पूर्वजों का कठिन संघर्ष व लाखों हिन्दू वीरों के बलिदान के बाद हमें श्रीराम मंदिर के निर्माण का सौभाग्य मिला है।

हम सभी अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य को अपनी आखों से देखेंगे। इसलिए हम सभी हिंदू समाज के प्रत्येक सदस्य की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम श्रीराम मंदिर को बनाने में तन-मन-धन से सहयोग करें। गोयल ने क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि इस तरह की यात्राओं में शिरकत करके जनजागरण अभियान चलाएं। जनता से भी उन्होंने यही कहा कि सबसे अधिक निधि हमारे गुरुग्राम से इस मंदिर में देकर रिकॉर्ड कायम करें।

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