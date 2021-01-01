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प्रोजेक्ट:उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए तैयार किया जाएगा वन स्टाॅप क्राईसिस सेंटर का भवन

गुड़गांव27 मिनट पहले
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  • यह भवन लगभग 300 वर्ग गज क्षेत्र में बनाया जाएगा

जिला में उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की काउंसलिंग तथा उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध के लिए वन स्टाॅप क्राईसिस सेंटर के भवन का निर्माण करवाया जाएगा। वर्तमान में यह सेंटर स्थानीय सिविल लाईन्स क्षेत्र में स्थित बाल उद्यान परिसर में बने भवन में अस्थाई तौर पर चलाया जा रहा है।

उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बुधवार को गुड़गांव में वन स्टाॅप क्राईसिस सेंटर भवन निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें बताया गया कि यह भवन लगभग 300 वर्ग गज क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसमें पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे मेंडिकल, लीगल तथा काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

नए भवन के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 18.36 लाख रुपए की पहली किस्त महिला एवं बाल विकास विभाग के गुड़गांव कार्यालय को प्राप्त भी हो चुकी है। बैठक में समेकित बाल विकास सेवाएं की जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनैना ने कहा कि सिविल लाईन्स क्षेत्र में पुलिस आयुक्त निवास के सामने बने बाल उद्यान परिसर में चलाया जा रहा वन स्टाॅप क्राईसिस सेंटर उन महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रहा है।

जो ज्यादती, यौन हिंसा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि की शिकार हैं। बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी नयोनिका बसु, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री, जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव, सिविल डिफेंस से मोहित, जिला रैडक्राॅस सोसायटी के सचिव श्याम सुंदर शर्मा तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के संयुक्त निदेशक आर एस सांगवान भी उपस्थित थे।

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