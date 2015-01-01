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कार्रवाई:सीएम फ्लाइंग ने गुड़गांव में एक और फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़

गुड़गांवएक घंटा पहले
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  • ओवर लोड वाहनों पर भी लगाया 14.83 लाख जुर्माना

गुड़गांव में सीएम फ्लाईंग की खास नजर है। यहां पर शनिवार को एक बार फिर सीएम फ्लाईंग ने छापेमारी कर एक और फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इस कॉल सेंटर में भी 40 लड़के व लड़कियां काम करते मिले, जो अमेरीकी नागरिकों को बरगला कर उनसे डॉलर ऐंठते थे। वहीं दूसरी छापेमारी कर कर ओवर लोड वाहनों पर शिकंजा कसा। ऐसे वाहनों पर 14.83 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

वहीं शुक्रवार की शाम को अवैध रूप से बेचे जा रहे पटाखे गोदाम पर छापेमारी, जहां से टीम को 552 किलोग्राम बारूद बरामद हुई। टीम ने तीनों मामलों में अलग-अलग थानों में मुकदमा दर्ज कराया है। सीएम फ्लाइंग की अगुवाई कर रहे इन्द्रजीत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जीएसएम टेक्नोलॉजी बिल्डिंग सेक्टर-35 की पांचवीं मंजिल में बिना अनुमति के इंडोसाफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। जिसमें 22 लडके व 18 लड़कियां काम करते मिले। इस अवैध काल सेंटर में अमेरीका के कस्टमर से एसएसएन (सोशल सिक्योरिटी नंबर) होल्डर उनका नंबर पता लगवाते और अपने तकनीकी टीम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉल करके कस्टमर को बताते हैं कि आपके एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर पर जो गाड़ी रजिस्टर है।

उस गाड़ी से गलत काम हुआ है और आपका एसएसएन सिविल सिक्योरिटी नंबर ब्लॉक होने वाला है। इसका डर दिखाकर इस एवज में 100 से 500 डॉलर लेते हैं। इस मामले मं पुलिस ने राहुल कुमार, जिगर, पार्टनर हंसराज को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चार कम्प्यूटर लैपटॉप बरामद किए गए।

शनिवार को उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता गुरुग्राम के दिशा निर्देष पर कार्यालय मुख्यमंत्री उड़नदस्ता गुरुग्राम के कर्मचारियों द्वारा धारणा यादव, एचपीएस आरटीए गुड़गांव व उसके कर्मचारियों के साथ संयुक्त टीम गठित करके नैशनल हाइवे आठ व सोहना रोड पर ओवर लोड वाहनों पर 14.83 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।

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