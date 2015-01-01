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कोरोना का कहर:जिले में कोरोना संक्रमण 61 से 80 साल तक के लोगों के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुआ

गुड़गांवएक घंटा पहले
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  • गुड़गांव में हुई 330 मौतों में से 64 फीसदी मौत 61 से 80 साल के लोगों की हुई

कोरोना संक्रमण के प्रति 31 से 90 साल तक लोगों को सबसे अधिक बचाव करने की जरूरत है। गुड़गांव में पिछले करीब सात महीने में 330 लोगों की कोरोना संक्रमण ने जान ले ली है। लेकिन महिलाओं को कोरोना से अधिक खतरा नहीं है। जिला में कोरोना से 330 में से मात्र 93 महिलाओं की मौत हुई, जबकि 237 पुरुषों को कोरोना ने जान ली है। सबसे अधिक खतरे की बात करें तो 61 वर्ष से 80 वर्ष के बीच के लोग कोरोना के सबसे अधिक शिकार बने हैं।

61 से 70 वर्ष के बीच के 34 फीसदी लोगों की जान कोरोना ने ली है। जबकि 71 से 80 के बीच के 30 फीसदी लोग संक्रमण से जान गवां चुके हैं। वहीं सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि गुड़गांव में अभी तक कोरोना से 20 साल तक का कोई भी युवा हारा नहीं है। कोरोना संक्रमण महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के लिए अधिक घातक साबित हो रहा है। 21 से 30 वर्ष तक के जहां एक महिला की मौत कोरोना से हुई, वहीं 2 पुरुषों की मौत हुई है। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात है कि पिछले तीन महीने में इस उम्र के किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इसी तरह 31 से 40 आयु वर्ग की केवल सात महिलाओं की संक्रमण मौत हुई, वहीं 17 पुरुषों को कोरोना से अपना शिकार बना दिया। 41 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में जहां 11 महिलाओं की कोरोना से मौत हुई, वहीं इस आयु वर्ग के 18 पुरुष कोरोना के शिकार हो गए। जबकि 51 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में 17 महिला व 30 पुरुषों की कोरोना से मौत हो गई।

इसी तरह 61 से 70 वर्ष के आयु वर्ग की 25 महिलाएं कोरोना की शिकार हुई, जबकि 66 पुरुषों को कोरोना का शिकार होना पड़ा। 71 से 80 वर्ष के बीच 65 पुरुषों की संक्रमण से मौत हुई वहीं 23 महिलाओं की मौत हुई। जबकि 81 से 90 साल के बीच के 32 पुरुष व 11 महिलाएं कोरोना के शिकार हुए हैं। वहीं 91 से 100 साल के बीच केवल दो पुरुष व एक महिला की मौत हुई है।
चार महीने में सबसे कम 108 केस मिले

गुड़गांव में गुरुवार को कोरोना के मामले में पिछले चार महीने में सबसे कम 108 केस मिले। जबकि 306 पेशेंट ठीक होकर घर लौट गए। ऐसे में एक्टिव केस तीन महीने में सबसे कम 1674 हो गए हैं। हालांकि गुरुवार को भी संक्रमण से दो पेशेंट ने दम तोड़ दिया, जिससे अब तक कोरोना से दम तोड़ने वाले पेशेंट का आंकड़ा बढ़कर 337 हो गया। जिला में यह राहत की बात है कि पिछले 17 दिन में ही कोरोना के एक्टिव केस में 70 फीसदी कमी आई है। हालांकि संक्रमण के कारण मौतें लगातार हो रही है। यह सब रिकवरी रेट बढ़ने का असर है।

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