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तैयारी:गांव के विकास को अब ग्रामीण युवाओं के बनाए जाएंगे ग्रुप, 160 युवाओं को किया गया तैयार

गुड़गांवएक घंटा पहले
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गांव के युवाओं का समूह अब अपने गांव के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जिले में ऐसे 160 युवाओं के ग्रुप तैयार किए गए हैं जो कि जल्द ही अलग-अलग गतिविधियों के तहत अपने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य में सहयोग देंगे। 10 से 15 का यह एक ग्रुप तैयार हुआ है।

जिला खेल विभाग के पास 160 समूह की सूची तैयार कर ली गई हैं, जिन्हें की खेल निदेशालय के पास भेजा गया है। इन सभी सूची को निदेशालय की ओर से फाइनल करके अब भेजा जाएगा। वहीं क्लब के तहत करवाए जाने वाले कार्यों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की जाएगी।

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