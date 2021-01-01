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रणनीति पर चर्चा:आगामी विधानसभा सत्र को लेकर कोर कमेटी की बैठक में हुई चर्चा

गुड़गांव2 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में रविवार को गुड़गांव के पीडब्ल्यूडी रेस्टहाउस में कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में विशेषकर आगामी विधानसभा सत्र को रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा किसान आंदोलन से हरियाणा पर पड़ने वाले असर पर भी समीक्षा की गई।

देर शाम तक हुई बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनकड़, संगठन महामंत्री रविंद्र राजू, प्रदेश महामंत्री व सांसद संजय भाटिआ, प्रदेश महामंत्री अधिवक्ता वेदपाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री रतन लाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री कँवर पाल, पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा, पूर्व मंत्री कैप्टेन अभिमन्यु, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व चेयरमैन सुभाष बराला, पूर्व राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद सुधा यादव सहित पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए।

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