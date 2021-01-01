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समस्या:ग्वालपहाड़ी और चक्करपुर गांवों में ट्यूबवैल खराब होने से लोगों की बढ़ी परेशानी

गुड़गांव2 घंटे पहले
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नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से न्यू ग्वाल पहाड़ी व चक्करपुर गांव के लोगों पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जहां ग्वाल पहाड़ी के जलघर की मोटर से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं, चक्करपुर में जलघर की 10 दिनों से केबल जलने से परेशानी हो रही है। दोनों गांवों में निगम की तरफ से मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति हो रही है।

ग्वाल पहाड़ी के लोगों का आरोप है कि नहरी पानी की आपूर्ति निगम की तरफ से नहीं हो रही है। ग्वाल पहाड़ी के रहने वाले प्रदीप तंवर ने कहा कि पिछले 15 दिनों से गांव में लगे ट्यूवबेल की मोटर खराब होने से कभी पानी की आपूर्ति करता है, कभी नहीं करता है। जिससे परेशान होकर निगम अधिकारियों से शिकायत की।

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