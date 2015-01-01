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दुखद:भाजपा के पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह मेदांता में निधन, सात दिसबंर को हुए थे एडमिट

गुड़गांवएक घंटा पहले
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उत्तर प्रदेश के गोंडा से भाजपा के पूर्व सांसद रहे सत्यदेव सिंह सिंह (75 वर्ष) का मेदांता में निधन हो गया। खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें गत 7 दिसंबर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बताया गया है कि गुरुवार सुबह साढ़े 10 बजे हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक उनकी मौत हृदयाघात की वजह से हुई। वे बीते 7 दिसंबर को खराब स्वास्थ्य का उपचार कराने के लिए मेदांता असपताल में दाखिल कराए गए थे।

बताया गया है कि कुछ दिनों पूर्व उनकी पत्नी की कोरोना से संक्रमित होने के कारण मौत हो गई थी। जिसके बाद से लगातार उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए परिजनों द्वारा उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक करीब साढ़े 10 बजे कार्डियेक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई।

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