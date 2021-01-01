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अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन:स्कूल ने दस फरवरी तक फीस जमा करने को कहा तो अभिभावकों में रोष

गुड़गांवएक मिनट पहले
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फीस को लेकर मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावकों ने फिर से एक बार रोष जाहिर किया है। मंगलवार को सीबीएसई ने परीक्षाओं की डेटशीट घोषित कर दी है। वहीं मार्च में प्रैक्टिकल परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन की ओर से सभी दसवीं और बारहवीं कक्षा के अभिभावकों को ईमेल और मैसेज के माध्यम से सूचित किया है कि दोनों ही बोर्ड कक्षाओं के छात्रों की परीक्षाओं बेहतर ढंग से होंगी।

ऐसे में 10 फरवरी तक बकाया राशि को स्कूल जमा कर दें। कई अभिभावकों की ओर से अभी तक फीस का भुगतान नहीं किया गया है। स्कूल ने स्पष्ट किया है कि सीबीएससी परीक्षा से संबंधित प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए उम्मीद करते हैं कि अभिभावक यह फीस जमा करेंगे।

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