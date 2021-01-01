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विवाद:पाइपलाइन टूटने से नाराज मॉल प्रबंधन के कर्मियों ने सोहना रोड पर काम कर रहे लोगों को पीटा

गुड़गांव2 दिन पहले
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विवाद - Dainik Bhaskar
विवाद

सोहना रोड हाइवे पर पाइप लाइन टूटने से भरे पानी से नाराज मॉल प्रबंधन के कर्मचारियों ने एनएचएआई के लिए काम करने वाले कान्ट्रैक्टर के कर्मचारियों के साथ ना केवल मारपीट की, बल्कि सामान को तोड़फोड़ करने व जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्टल भी तान दी। जिसकी शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वहीं शुक्रवार तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सोहना रोड हाइवे पर स्पेज मॉल के नजदीक दो दिन पहले पाइपलाइन टूट गई थी, जिससे पाइप लाइन को जोड़ा जा रहा था। तभी स्पेज मॉल से 20-25 लोग आए और नवीन ढुल निवासी कलानौर रोहतक, जो पाइपलाइन का काम कर रहा था।

उसके सामने ये लोग स्टोर से सामान को इधर-उधर फैंकने लगे। जिनका विरोध करने पर नवीन ढुल व अन्य कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्टल तान दी। जब इस पूरे घटनाक्रम की फोटो आदि लेने लगे तो मॉल प्रबंधन के लोगों ने उनसे मारपीट की और मोबाइल भी छीन लिया।

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