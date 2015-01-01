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आरोप:तावडू में विवाहिता ने लगाए तीन पर विभिन्न आरोप, मुकदमा हुआ दर्ज

तावडूएक घंटा पहले
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उपमंडल के गांव गुढी निवासी एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, गलत हरकत करने व 3 तलाक की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित विवाहिता की शिकायत पर 3 नामजद लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

गांव गुढी निवासी विवाहिता ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका विवाह 21 जुलाई 2019 को जिला पलवल के गांव मारोखडा निवासी नासिर से मुस्लिम रीति रिवाजानुसासर हुआ था। विवाह के बाद वह कमरे में बैठी हुई थी कि अचानक उसका जेठ घर में घुसा और वापिस चला गया। उसके बाद से वह उसे गलत नजर से देखने लगा।

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