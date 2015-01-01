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मतदाता सूचियों का प्रकाशन:मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

गुड़गांव34 मिनट पहले
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमित खत्री ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 को लेकर गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी 2021 को आधार मानकर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके तहत 16 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा।

प्रकाशित सूची पर दावे और आपत्तियां 15 दिसंबर 2020 तक दाखिल किए जा सकेंगे, इसके लिए 28 व 29 नवंबर तथा 12 व 13 दिसंबर 2020 को विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसके बाद 5 जनवरी 2021 तक दावे व आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।

इसके बाद 14 जनवरी 2021 तक सप्लीमेंट की तैयारी व छपाई का कार्य करते हुए 15 जनवरी 2021 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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