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हैवानियत:पत्नी के साथ ससुराल पहुंचने पर दूसरे मोहल्ले के पांच युवकों ने पीट-पीटकर कर दी हत्या

गुड़गांव10 मिनट पहले
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पुलिस गिरफ्त में आरोपी।
  • 6 महीने पहले अनुसूचित जाति की लड़की से की थी शादी
  • सुए से हाथ और पैर कर दिए थे छलनी, सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ा

अनुसूचित जाति की लड़की से प्रेम विवाह करने वाले युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल युवक अपनी पत्नी के साथ बादशाहपुर में आया था। जहां दूसरे मोहल्ले के पांच-छह युवकों ने बुरी तरह पीटा।

इसके बाद गंभीर हालत में युवक को सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया था। लेकिन बुधवार रात उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने करीब पांच महीने पहले विवाह किया था।

युवक पत्नी को लेकर सोमवार शाम बादशाहपुर स्थित अपनी ससुराल आया था। रात में मोहल्ले के पांच युवकों ने उसे घेर कर बुरी तरह से पीटा। हाथ-पैर तोड़ने के साथ-साथ पैरों को बोरी सिलने वाले सुआ से छलनी कर दिया गया था।

पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर गुरुवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिनमें से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसे बहरामपुर स्थित आइसोलेशन सेंटर पर रखा गया है।

मूलरूप से राजस्थान के अलवर जिला के गांव लक्ष्मणगढ़ निवासी आकाश राजपूत अपने भाई राहुल के साथ भोंडसी में रहता था। आकाश ने पांच माह पहले बादशाहपुर में रहने वाली अनुसूचित जाति की लड़की से लव मैरिज की थी।

सोमवार की शाम आकाश अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया और उसे छोड़कर भोंडसी जा रहा था। तभी दूसरे मोहल्ले में रहने वाले रवि, अजय, लालू, पवन व मोहित ने उसे पकड़कर पहले मारपीट की और बाद में लोहे के सुए से हाथ-पैरों में मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया था।

बड़े भाई राहुल को सूचना मिली तो वह आकाश को लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचा। जहां गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टरों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। खून अधिक बहने से आकाश की मौत हो गई।

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