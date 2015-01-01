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विरोध:फीस जमा करने में देरी के कारण परीक्षा से वंचित स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने दूसरे दिन भी किया विरोध प्रदर्शन

गुड़गांवएक घंटा पहले
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प्राइवेट स्कूल द्वारा स्टूडेंट्स को परीक्षा से वंचित करने के मामले में दूसरे दिन भी पेरेंट्स ने विरोध दर्ज कराया। सेक्टर-5 स्थित ओपन स्काई स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया। पेरेंट्स ने स्कूल की मनमानी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं स्कूल प्रबंधन ने गुरुवार को सभी स्टूडेंट्स को दोबारा से ग्रुप में जोड़ लिया। साथ ही परीक्षाओं के लिए दोबारा शैड्यूल बनाया गया। गौरतलब है कि बुधवार को ओपन स्काई स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को परीक्षा देने से वंचित किया। दरअसल अभिभावक फीस भरने की अंतिम तिथि से एक दिन बाद तक शुल्क नहीं जमा करा सके थे। जिसकी वजह से स्कूल ने नोटिस जारी किए बगैर ही छात्रों को परीक्षा से रोक दिया।

परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पूर्व ही छात्रों को परीक्षा संबंधी ग्रुप से हटाया। जिसकी वजह से अलग-अलग कक्षाओं से 40 छात्र छात्राएं परीक्षा नहीं दे सके। अभिभावकों तत्काल ही जिला शिक्षा विभाग में शिकायत भी दर्ज की है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं एक पेरेंट्स ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन के इस व्यवहार से स्टूडेंट्स पर मानसिक दबाव पड़ा है।

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