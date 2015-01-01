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प्रदूषण का कहर:हवा की रफ्तार बढ़ने से सामान्य स्तर तक पहुंचा पॉल्यूशन, एक्यूआई 300 से कम दर्ज

गुड़गांव3 घंटे पहले
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दिल्ली एनसीआर के लोगों को शुक्रवार को हवा की रफ्तार बढ़ने से पॉल्यूशन से बड़ी राहत मिली। शुक्रवार को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन में हवा चली, जिससे सुबह के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 से कम होकर 285 तक लुढक गया।

वहीं शाम के समय एक्यूआई कम होकर सामान्य तक पहुंच गया। दीवाली के बाद अक्सर पॉल्यूशन बढ़ता रहा है, लेकिन हवा की रफ्तार बढ़ने से एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत हुई है।

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