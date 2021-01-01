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सुविधा:सीसीटी प्रोजेक्ट से 7वीं, 8वीं व 9वीं के स्टूडेंट्स को जोड़ने की तैयारी

गुड़गांव2 घंटे पहले
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  • प्रदेश के 24 ब्लॉक इस प्रोजेक्ट के लिए चुने गए हैं, जिसमें गुडगांव ब्लॉक भी शामिल

क्रिएटिव एंड क्रिटिकिल थिंकिंग (सीसीटी) प्रोजेक्ट के तहत एजुकेशनल कंटेंट तैयार किया जा रहा है। जिसके बाद अब जल्द ही शिक्षकों के साथ छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। अभी तक स्कूल बंद होने की वजह से छात्रों को जोड़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन स्कूल खुलने के साथ ही छात्रों को प्रोजेक्ट से ऑफलाइन जोड़ा जाएगा। जिसके तहत जल्द ही स्कूलों में अलग से कक्षाएं भी लगाई जाएंगी, छात्रों को पहले प्रोजेक्ट के बेसिक नियम बताएं जाएंगे, फिर प्रोजेक्ट की परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा।

प्रदेश के 24 ब्लॉक इस प्रोजेक्ट के लिए चुने गए हैं, जिसमें गुडगांव ब्लॉक भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट में सभी खंडों के एक्सपर्ट हिंदी, गणित और विज्ञान विषय को लेकर पुरानी थीम पर नया कंटेंट तैयार कर चुके हैं। सभी एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए गए एजुकेशनल कंटेंट को मिलाकर एक बुक तैयार की हुई है।

यह किताब शिक्षकों और छात्रों को प्रोजेक्ट में बेहतर करने में मदद करेगी। 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा हैं। एससीईआरटी के टेस्टिंग एंड असेसमेंट विंग की मदद से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। तीनों कक्षाओं के तीनों विषयों में एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। जिसमें सभी ब्लॉकों के हिंदी, मैथ और साइंस विषय के शिक्षकों की ओर से कंटेंट डेवलपमेंट का काम किया जा चुका है। जिसके तहत शिक्षक अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं।

सभी खंडों से डाटा कलेक्ट कर दिया गया है कि कितने टीजीटी और पीजीटी शिक्षक इन तीन विषयों में मौजूद है। उसके अनुसार ही अब आगे की रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रिंसिपल शशि बाला ने बताया कि इसमें हिंदी, गणित और साइंस तीन विषयों को शामिल किया जाएगा। जिसके लिए गुडगांव ब्लॉक का चयन किया गया है। सीसीटी के तहत अभी तक सीबीएसई के स्कूलों सहित नवोदय स्कूलों को भी जोड़ा गया था।

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