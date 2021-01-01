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मौसम:तेज हवा के चलते रविवार को न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज

गुड़गांव2 घंटे पहले
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जिला में पिछले कई दिन से तेज हवाएं चलने के बाद रविवार को न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिन में तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जनवरी महीना पिछले छह साल में सबसे ठंडा रहा है। वर्ष 2015 में जनवरी महीने में औसतन अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा था।

वहीं इस बार जनवरी का औसतन अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। यही नहीं इस बार जनवरी महीने में पिछले दस साल में सबसे अधिक 56 एमएम बारिश हुई है। जनवरी महीने की शुरूआत के साथ ही दो जनवरी से सात जनवरी तक कुल 56एमएम बारिश हुई है। जिससे जनवरी महीने का औसतन तापमान कम रहा। रविवार को सुबह जहां पाला जमा मिला, वहीं सुबह से ही तेज धूप खिलने से अधिकतम तापमान बढ़कर 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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