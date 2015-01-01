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मर्डर:साफ्टवेयर इंजीनियर युवती के हत्यारों का पांच दिन बाद भी कोई सुराग नहीं

गुड़गांवएक घंटा पहले
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गत मंगलवार की रात साफ्टवेयर इंजीनियर पूजा शर्मा के सिर में गोली मारने वाले आरोपियों का पुलिस पांच दिन बाद भी सुराग नहीं लगा पाई है। हत्या के आरोपियों की पहचान को लेकर जांच टीमों ने वारदात की जगह के आसपास लगे 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है।

हालांकि पुलिस के आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहीं मूलरूप से छत्तीसगढ़ धमतरी जिले के गांव एढाड़ी नवा गांव निवासी 27 वर्षीय पूजा शर्मा को गत 3 नवंबर की रात को सेक्टर-65 में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी।

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