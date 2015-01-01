पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दीपावली:धनतेरस पर जमकर हुई खरीददारी, सदर बाजार में रही भीड़, सड़कों पर ट्रैफिक जाम से लोग हुए परेशान

गुड़गांव30 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • लगभग 400 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान, पिछले वर्ष की तुलना में 40% कम माना जा रहा

गुरुवार से शुरू हुए पांच दिनों के त्यौहार की खरीददारी के लिए सदर बाजार में भारी भीड़ रही। जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है, लेकिन गुरुवार को लोगों को कोरोना संक्रमण का डर दिखाई नहीं दिया।

धनेतरस के लिए लोगों ने बर्तन, आभूषण, कारें व टू-व्हीलर आदि की जमकर खरीदारी की। इस बार धनतेरस पर करीब 400 करोड़ का कारोबार हुआ, हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में यह 40 फीसदी कम माना जा रहा है।

महामारी का असर त्यौहार पर दिखना स्वाभाविक है। इस साल करीब तीन से पांच महीने तक कंपनियां बंद रही हैं। इसके अलावा 30 फीसदी से अधिक लोगों के रोजगार महामारी के कारण चले गए। जिससे धनतेरस पर ऑटो मोबाइल क्षेत्र में कारोबार तो हुआ लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में यह आधा रहा है।

गुरुवार को बाजारों में पांव रखने तक जगह नहीं दिखी। सबसे अधिक भीड़ सदर बाजार में देखी गई। यहां पर लोग बर्तन, सोने-चांदी के सिक्के, सजावटी सामान व उपहारों आदि खरीददारी करते दिखाई दिए।

सुबह 10 बजे से ही बाजार में भीड़ हो गई, जो देर शाम तक रही। सदर बाजार में भीड़ होने के कारण शहर के गुरुद्वारा रोड, ओल्ड रेलवे रोड, न्यू रेलवे रोड, पटौदी रोड, बसई रोड, ट्रंक मार्केट के आसपास ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक जाम को खुलवाने में नाकाम दिखी।

लोगों ने धन की देवी लक्ष्मी और विध्न-विनाशक गणेश की मूर्तियां के साथ दीये, मोमबत्तियां, पूजन सामग्री और सजावट के सामान की खरीददारी की। रेहड़ी-पटरियों से भी पूजा और सजावट के सामान खरीदे। शहरी क्षेत्र के लोग बिजली की लड़ियां अधिक खरीदते दिखे।

धनतेरस पर सोने-चांदी के सिक्के व बर्तनों की भी खूब बिक्री हुई

धनतेरस पर सोने-चांदी के सिक्के व बर्तनों की भी खूब बिक्री हुई। सोने-चांदी के आभूषणों के अलावा चांदी के नोट, सिक्के, मूर्तियां, गिलास सहित अन्य बर्तनों की जमकर खरीदारी की गई। गुरुवार को चांदी प्रति किलो का रेट 62200 रुपए था, वहीं सोने के रेट प्रति दस ग्राम 22 कैरेट 52 हजार रुपए था।

रोड पर उतरी 200 से अधिक नई कारें

त्योहार को लेकर कार बनाने वाली कंपनियों ने बाजार में कई नए मॉडल उतारे हैं। धनतेरस पर खरीदारी के लिए लोगों ने कई दिन पहले से कार बुकिंग करवा रखी हैं। नए मॉडल और छोटी कार की डिमांड अधिक है।

लग्जरी पुराने मॉडल में निराशा है। इस दिन गुड़गांव जिले में 200 से अधिक कारों की बिक्री की उम्मीद की जा रही है। जिले में मारुति के लगभग 20 डीलर हैं। सभी शोरूम्स में एडवांस बुकिंग हुई है।

वहीं आगामी 25 नवंबर को देवउठान से ही शादियां शुरू हो रही हैं, जिससे दीवाली के ऑफर का लाभ लेने के लिए काफी गाड़ियों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जबकि जिला में टू-व्हीलर खरीद भी काफी हुई है। माना जा रहा है कि धनतेरस पर 2500 से अधिक टू-व्हीलर की खरीद जिला में हुई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं। दृढ़ निश्चय होकर उस पर काम करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कुछ समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें