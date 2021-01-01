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विरोध:राष्ट्रव्यापी बिजली हड़ताल में हजारों बिजली कर्मियों ने लिया हिस्सा

गुड़गांव28 मिनट पहले
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नेशनल को ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंप्लॉय एंड इंजीनियर व इलेक्ट्रिसिटी एंप्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर बुधवार को पूरे देश में बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल रही। गुड़गांव सर्कल सचिव सुशील शर्मा ने बताया कि ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया।

बिजली कर्मचारी बिजली संशोधन बिल 2020 के विरोध में और बिजली विभाग के तेजी से हो रहे निजीकरण के विरोध में हड़ताल रखी गई। यदि बिजली संशोधन बिल 2020 पास हुआ तो सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी बंद हो जाएगी। ऐसे में बिजली का पूरा ढांचा निजी हाथों में चला जाएगा।

जिससे समाज को आने वाले समय में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आज की राष्ट्रव्यापी बिजली हड़ताल के बाद भी सरकार बिजली संशोधन बिल पर अपने कदम पीछे नहीं हटाती है तो भविष्य में इस मांग को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

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