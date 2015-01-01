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अभियान:ट्यूनिंग कार्यक्रम के तहत नौंवी से बारहवीं तक के स्टूडेंट्स एक दूसरे के बारे में जानेंगे

गुड़गांवएक घंटा पहले
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हरियाणा स्कूल‌ शिक्षा परियोजना परिषद स्कूलों में नवंबर माह से जनवरी माह के बीच ट्यूनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र एक दूसरे के बारे में जानेंगे। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के‌ निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय , नवोदय स्कूलों के बीच पाटनर्स स्कूल बनाए जाएंगे। ट्यूनिंग कार्यक्रम के तहत आयोजित मिलन समारोह में नौंवी से बारहवीं तक के छात्र शामिल होंगे।

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