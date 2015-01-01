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आस्था:संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं आज रखेंगी अहोई अष्टमी का व्रत

गुड़गांवएक घंटा पहले
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संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखकर मां पार्वती की पूजा अर्चना कर संतान की दीर्घायु की कामना करेंगी। महिलाएं कथा सुनकर मां पार्वती की पूजा-अर्चना करेंगी। आकाश में तारा देखकर माताएं अपने व्रत का समापन करेंगी। बाजारों में व्रत से संबंधित सामग्री खरीदने वाली महिलाओंं की भारी भीड़ दिखाई दी।

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