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छेड़छाड़ का मामला:नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज

नूंह2 घंटे पहले
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पुन्हाना उपमंडल के गांव में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुन्हाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर जब परिजन आरोपी के घर गए तो आरोपी पक्ष के लोगो ने पीडि़त लोगों के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक जल्द हीं आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

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