पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:युवती के अपहरण के आरोप में मामला दर्ज

नूंह2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुन्हाना सिटी चौकी के एक गांव में युवती को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। युवती के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती के पिता ने सिटी चौकी पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 जनवरी को गांव से 3 युवक मेरी बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser