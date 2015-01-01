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पुलिस टीम की कार्रवाई:पुलिस की स्पेशल टीम ने गौतस्करों से ग्यारह गोधन को कराया मुक्त

नूंह22 मिनट पहले
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गोहत्या को रोकने के लिए बनाई गई पुलिस की स्पेशल टीम ने बुधवार को फिरोजपुर झिरका के शाहपुर गांव से राजस्थान हत्या के लिए ले जाई जा रही 11 गोधन को तस्करों के चुंगल से मुक्त कराया है।

उक्त गोधन बिना नंबर के केंटर में ले जाई जा रही थी। पुलिस ने केंटर में बैठे दो में से एक गोतस्कर को भी काबू किया।

स्पेशल पुलिस टीम के प्रभारी महेश पाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर शाहपुर कटी घाटी मार्ग पर बुधवार रात 12 बजे से जांच शुरू की गई।

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