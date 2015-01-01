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रिश्ते को किया शर्मसार:कलयुगी बेटे ने मां से किया दुष्कर्म, आहत मां ने किया सुसाइड, आरोपी गिरफ्तार

पटौदी38 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

पटौदी ब्लॉक के एक गांव में एक कलयुगी बेटे द्वारा मां के साथ दुष्कर्म कर किए जाने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म से आहत मां ने आत्महत्या कर ली। मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला उस समय उजागर हुआ जब महिला का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में महिला के पति द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

वहीं इस घटना के बाद से पूरा गांव स्तब्ध है। पुलिस में दी अपनी शिकायत के अनुसार उसका बेटा नशे का आदी है। गत सोमवार की सुबह उसने सूचना दी कि मां की मौत हो गई है। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनने के बाद वह घर पर गया। जहां शव खाट पर मिला। मामले की जानकारी होने के बाद उसे अपने बेटे पर संदेह हुआ और शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की।

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